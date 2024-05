“Abbiamo chiarito la nostra posizione sulla Corte Penale Internazionale . Non riconosciamo la giurisdizione , il modo in cui viene esercitata“. Ad affermarlo il presidente Usa Joe Biden . Donald Trump è impegnato in un comizio elettorale nel South Bronx di New York, uno dei distretti elettorali più ... api.follow

“Abbiamo chiarito la nostra posizione sulla Corte Penale Internazionale . Non riconosciamo la giurisdizione , il modo in cui viene esercitata“. Ad affermarlo il presidente Usa Joe Biden . Donald Trump è impegnato in un comizio elettorale nel South Bronx di New York, uno dei distretti elettorali più ... strumentipolitici

Mo: Spagna a Ue, 'sostenere Corte Internazionale di Giustizia su Israele' - Mo: Spagna a Ue, 'sostenere corte internazionale di Giustizia su Israele' - Madrid, 27 mag. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares ha detto che chiederà agli altri 26 stati membri dell'Unione Europea di sostenere ufficialmente la corte ... affaritaliani

Attacco dell’Ucraina con i droni in Russia: colpite Livny e una stazione radar a Orsk - Attacco dell’Ucraina con i droni in Russia: colpite Livny e una stazione radar a Orsk - Un attacco con diversi droni kamikaze in territorio russo, anche in profondità. Mentre le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sulla necessità di togliere il divieto di us ... ilfattoquotidiano

Bombe su Rafah, massacro di profughi. 35 morti, decine di feriti. Israele: "Uccisi 2 capi di Hamas" - Bombe su Rafah, massacro di profughi. 35 morti, decine di feriti. Israele: "Uccisi 2 capi di Hamas" - Libano, sette morti nei raid di Israele nel sud del Paese È di 7 morti, tra cui almeno un combattente di Hezbollah, il bilancio delle ultime 24 ore di raid israeliani nel sud del Libano. Lo riferisce ... msn