Mo | Schlein ‘Netanyahu va fermato Israele non può calpestare il diritto internazionale’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag (Adnkronos) – “Tutta la comunità internazionale deve fermare Netanyahu. Serve un cessate il fuoco per fermare questo massacro, è gravissimo che Netanyahu prosegua nonostante la Corte internazionale di giustizia si sia espressa per fermare questo attacco a Rafah. Non c’è nessun Paese al mondo che si possa permettere dii principi delinternazionale”. Lo ha detto Ellyin una tappa del suo tour in Calabria. L'articolo CalcioWeb. .

Nawaf Salam, capo della Corte ONU, ha specificato che gli sforzi per l'evacuazione di Rafah compiuti da Tel Aviv a Gaza non sono sufficienti. Nella città la situazione umanitaria è "disastrosa".Continua a leggere fanpage

L Corte Internazionale di Giustizia ha emesso una sentenza cruciale riguardante Gaza, in seguito a una causa intentata da Pretoria. La Corte ha ordina to a Israele di fermare "immediatamente" l'offensiva a Rafah , nel sud di Gaza, citando un «rischio immediato» per il popolo palestinese. Israele ... panorama

Rafah, Schlein: la Ue deve muoversi per fermare follia Netanyahu - Rafah, Schlein: la Ue deve muoversi per fermare follia Netanyahu - "In questo momento serve un cessate il fuoco per liberare gli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas e per fermare questo massacro di civili che non è accettabile ed è gravissimo che Netanyahu ... notizie.tiscali

Erdogan, 'porteremo Netanyahu in tribunale per Rafah' - Erdogan, 'porteremo Netanyahu in tribunale per Rafah' - chiamando nuovamente Israele "uno Stato terrorista" e definendo il raid contro il campo profughi di Rafah "un massacro", sottolineando che "ha avuto luogo dopo l'appello della Corte internazionale di ... ansa

Gaza, raid israeliano su campo profughi: almeno 40 morti - Gaza, raid israeliano su campo profughi: almeno 40 morti - (Lapresse) È terribile il bilancio delle vittime civili per l'attacco di ieri sera delle forze israeliane su un campo di profughi vicino a ... stream24.ilsole24ore