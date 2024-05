(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "In Europa si apre la discussione sull'accordo di associazione tra Ue eche prevede la possibilità di sospenderlo in caso di gravi violazioni dei diritti umani. E oggi per la prima volta al Consiglio dei ministri degli Esteri si è discusso dinei confronti deldi. Da mesi, nel Parlamento italiano, siamo gli unici a porre queste due istanze". Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ora, a maggior ragione, - conclude- ilMeloni batta un colpo se non vuole continuare a rendersi complice del criminale Netanyahu". .

“Abbiamo trovato la guerra, che non è solo quella che si combatte con le bombe e i missili. In questo caso è una guerra fatta di crimini che si sommano l’uno all’altro quotidianamente. E il crimine più odioso di questi è l’assedio“. Così a Tagadà (La7) il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ... ilfattoquotidiano

Mo: Fratoianni, 'in Ue si discute di sanzioni verso governo Israele, finalmente' - Mo: fratoianni, 'in Ue si discute di sanzioni verso governo israele, finalmente' - Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "In Europa si apre la discussione sull’accordo di associazione tra Ue e israele che prevede la possibilità di sospenderlo in caso di gravi violazioni dei diritti umani. E o ... lanuovasardegna

Il tappo di Salvini diventa un caso, lo sfottò di Calenda - Video - Il tappo di Salvini diventa un caso, lo sfottò di Calenda - Video - Critico Nicola fratoianni: "Ma Salvini sa che ogni anno 8 milioni di tonnellate di microplastiche finiscono negli oceani E lui scatena una campagna contro uno dei metodi per impedire la diffusione ... adnkronos

Rafah, soldato egiziano ucciso in uno scontro con l’esercito israeliano. Israele accusa l’Egitto: “Hanno sparato loro per primi” - Rafah, soldato egiziano ucciso in uno scontro con l’esercito israeliano. israele accusa l’Egitto: “Hanno sparato loro per primi” - Uno scontro a fuoco nei pressi de l valico di Rafah tra esercito israeliano e militari egiziani. La notizia segue il raid israeliano su un campo profughi nella città a sud della Striscia che ha causat ... ilfattoquotidiano