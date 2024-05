Mo | Conte ‘a Rafah massacro basta è inaccettabile’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Da mesi denunciamo l’azione del governo Netanyahu contraria al diritto umanitario internazionale, assolutamente sproporzionata. Ildiè sotto gli occhi di tutti: donne e bambini bruciati vivi. Abbiamo chiesto al governo di darsi da fare per creare pressione, non abbiamo ottenuto nulla, solo astensioni in sede Onu”. Così Giuseppea Sassari, a margine di una iniziativa elettorale. “Noi continueremo a chiedere che si interrompa questoinaccettabile”. “E anche sul fronte ucraino Italia, Ue e Nato non stanno facendo nulla. Solo noi ci battiamo per un orizzonte di pace”. L'articolo CalcioWeb. .

