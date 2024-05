Mo: Bonaccini, 'se eletto in Ue mi batterò per riconoscimento Stato palestinese' - Mo: bonaccini, 'se eletto in Ue mi batterò per riconoscimento Stato palestinese' - Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "I razzi di Hamas su israele, il raid di israele sul campo profughi a Rafah, la tragedia di Gaza, il Governo Netanyahu sordo a ogni appello. La soluzione è una sola: due po ... lanuovasardegna

Europee: video messaggio Prodi con Bonaccini, 'elezioni decisive, serve Ue più forte' - Europee: video messaggio Prodi con bonaccini, 'elezioni decisive, serve Ue più forte' - Lo dice Romano Prodi in un video messaggio per le europee con Stefano bonaccini. "Questo è il semplice obiettivo che dobbiamo avere in mente, essere uniti con una politica forte e chiara", dice l'ex ... affaritaliani

Stefano Bonaccini: “Lavoro con Elly per il bene del Pd. Basta tentare di affossare il leader” - Stefano bonaccini: “Lavoro con Elly per il bene del Pd. Basta tentare di affossare il leader” - Il presidente dem candidato alle Europee: «Governo retrogrado sui diritti, rende l’Italia un Paese meno giusto. Il faccia a faccia Meloni-Schlein Spero ci ... ilsecoloxix