Mister Salvezza non centra l’obiettivo Ballardini lascia con 10 punti in 12 partite

(Di lunedì 27 maggio 2024) Questa volta ‘Wolf’ il problema non lo ha risolto, anche perché da risolvere, di problemi in questo Sassuolo, ce n’erano troppi. E sono rimasti tali anche dopo il suo arrivo. Si chiude all’Olimpico, contro la Lazio (una delle tante squadre allenate dal sergente di Ravenna, che contro altre squadre di cui è ex , Genoa e Cagliari, si è inabissato con il Sassuolo) la parentesi neroverde di Davide. E si chiude con 10in 12, figli di due vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte: media0,9 per il sergente di Ravenna, giusto un decimale in più del suo predecessore, ovvero Alessio Duionisi, che ha salutato con 0,8a gara. Non sufficienti a Dionisi i suoi, di, non sufficienti aquelli raccolti da quel Verona-Sassuolo che vide Berardi tolto dai giochi: la sintesi, scritta da una settimana, dice che il Sassuolo va in B nonostante gli sforzi di ‘’ e del suo staff, chiamati al capezzale di una squadra incapace di reagire alla più classica delle scosse, ovvero il cambio di guida tecnica.

Il tecnico italiano ha riportato le "Foxes" in Premier vincendo la Championship LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo aver riportato il Leicester in Premier, dominando la Championship, Enzo Maresca ha attirato su di sè l'attenzione di tanti club europei. Secondo il Daily Mail l'ex centrocampista ed ex vice ... ilgiornaleditalia

Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore della SSC Napoli . L’ex Juventus è uno dei preferiti di Aurelio De Laurentiis, il quale potrebbe tentare l’affondo già nei prossimi giorni per portare in Campania il mister . Come dichiarato da Aurelio De Laurentiis nella presentazione di ... dailynews24

La Nazione: "Stadio, attesa tifosi Carrarese. Sindaca fiduciosa per deroga" - La Nazione: "Stadio, attesa tifosi Carrarese. Sindaca fiduciosa per deroga" - La semifinale di andata dei playoff tra Carrarese e Benevento è il focus principale delle pagine sportive e non dell'edizione odierna de La Nazione. Il quotidiano locale ... tuttoc

BARONI: SUPERATE TANTE DIFFICOLTA' - BARONI: SUPERATE TANTE DIFFICOLTA' - Sono le parole di mister Baroni dopo il pareggio contro l'Inter con cui il ... Sono contento per i ragazzi. Voglio elogiare anche i tifosi che ci sono rimasti sempre vicini", ha poi concluso. servizitelevideo.rai

