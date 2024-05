Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi matrimonio segreto a New York

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio, 2024 –, l’attrice britannica nota per la parte di Undici in Stranger Things ha sposato in gran, figlio della star della musica Jon Bon Jovi. La notizia è stata data da People, ma il, celebrato a New, risale ad aprile. In realtà le nozze erano nell’aria da tempo. La relazione fra le due star risale al 2021. In quell’anno, infatti, tutti e due postarono sui propri account social foto e storie che li ritraevano in numerosi momenti passati insieme. Il fidanzamento è diventato ufficiale, grazie a una foto su instagram, nel novembre del 2021. La coppia non ha mai nascosto la relazione in atto, ma si è mostrata sempre e solo tramite i social, ben attenta a tenersi lontano dal clamore dei tabloid e dei paparazzi.

