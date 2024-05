Milan Ziliani non fa sconti | Ibrahimovic bambinone narciso di 43 anni

Paolo Ziliani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo scialbo 0-0 tra Juventus e Milan di sabato sera pianetamilan

Si torna in aula per il delitto dell’ex vigilessa di Temù uccisa nel maggio 2021. Per la sua morte sono stati condannati all'ergastolo le due figlie Paola e Silvia Zani e il fidanzato di quest'ultima Mirto Milani .Continua a leggere fanpage

Ziliani sbotta: 'Bravo allenatore, lo trattano come un incapace. Odiosa campagna denigratoria...' - ziliani sbotta: 'Bravo allenatore, lo trattano come un incapace. Odiosa campagna denigratoria...' - In un post sui social il giornalista sportivo Paolo ziliani ha scacciato le critiche nei confronti di un allenatore che potrebbe sbarcare in Serie A. In un articolo pubblicato su X e su Substack, Paol ... informazione

Atalanta, che fenomeni. Vivaio e affari: la Dea non è bendata, ci vede lunghissimo - Atalanta, che fenomeni. Vivaio e affari: la Dea non è bendata, ci vede lunghissimo - Nel gennaio 2015 l’Atalanta acquista dalla Stella Adjamè, club della Costa d’Avorio, lo sconosciuto 18enne Frank Kessiè per 150 mila euro; due anni dopo lo cede al milan per 32 milioni. Nell’estate ... ilfattoquotidiano

“Sondato da un top club della Premier”, il giornalista svela il retroscena: c’entra Fonseca - “Sondato da un top club della Premier”, il giornalista svela il retroscena: c’entra Fonseca - milan, ziliani si è espresso su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del milan: Fonseca. Il giornalista ha svelato un retroscena ... spaziomilan