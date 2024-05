Milan Visnadi | Fonseca un mistero Ibrahimovic invisibile E che ruolo ha?

Il futuro societario dell’Inter è nelle mani di Steven Zhang e Oaktree, il cui prestito scadrà tra pochissimi giorni. In attesa di scoprire come finirà la vicenda, Gianni Visnadi avverte su un eventuale scenario. COMPRATORI – Gianni Visnadi , ospite di “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, dichiara ... inter-news

Ibrahimovic invisibile advisor di RedBird, Milan senza uomini di calcio: la scelta di Fonseca è un mistero - Ibrahimovic invisibile advisor di RedBird, milan senza uomini di calcio: la scelta di Fonseca è un mistero - Anche la corte a Gasperini l’ha fatta il Napoli, non il milan. Nessuna colpa per non avere cercato Thiago Motta: la Juventus s’è mossa in largo anticipo, quando RedBird ancora pensava di poter ... calciomercato

Visnadi: «Inter a Oaktree Politica cambierà. Sacrifici come il Milan!» - visnadi: «Inter a Oaktree Politica cambierà. Sacrifici come il milan!» - Il futuro societario dell’Inter è nelle mani di Steven Zhang e Oaktree, il cui prestito scadrà tra pochissimi giorni. In attesa di scoprire come finirà la vicenda, Gianni visnadi avverte su un eventua ... informazione

Visnadi: “Zhang-Oaktree In ogni caso non sarà come Li-Elliott al Milan perché…” - visnadi: “Zhang-Oaktree In ogni caso non sarà come Li-Elliott al milan perché…” - "Il tempo passa e il rischio che possa saltare tutto a questo punto esiste", aggiunge visnadi sul Giornale in merito all'accordo Zhang-Pimco ... fcinter1908