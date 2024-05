Milan Theo e Maignan ceduti? Zirkzee svela il futuro Fonseca e Camarda…

L’attore e grande tifoso del Milan Gianmarco Tognazzi in esclusiva ai nostri microfoni: “Preferisco attendere l’ufficialità, ma Fonseca non mi scalda”. E’ tempo di scelte in casa Milan . Dopo la separazione ufficiale con Stefano Pioli, i rossoneri stanno ultimando i ragionamenti sul nuovo ... notizie

Milan, tutto fatto per l'allenatore: scelto Fonseca, i dettagli - milan, tutto fatto per l'allenatore: scelto fonseca, i dettagli - Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il post social di Zlatan Ibrahimovic e il nuovo nome per il calciomercato del milan. Ma anche il… Leggi ... informazione

Milan, Mirante dopo l’addio: “Settimane di riflessione, Fonseca Buon approccio coi ragazzi” - milan, Mirante dopo l’addio: “Settimane di riflessione, fonseca Buon approccio coi ragazzi” - Dopo aver dato il suo addio al milan al termine di milan-Salernitana finita 3-3, Antonio Mirante è intervenuto oggi 27 maggio a Radio TV Serie A. Argomento ... footballnews24

Mercato Milan, si punta al fedelissimo di Fonseca: colpo alla Leao - Mercato milan, si punta al fedelissimo di fonseca: colpo alla Leao - Nel mercato estivo il milan vuole accontentare il nuovo tecnico fonseca. Il club ha messo nel mirino un pupillo dell’allenatore portoghese. Sabato sera, a seguito del pareggio casalingo con la ... spaziomilan