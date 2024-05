Milan non solo Fonseca | affondo di mercato contatti per il colpo

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 27 maggio 2024) In casasi lavora alla prossima stagione e il club è pronto a rinforzare adeguatamente la rosa. La stagione è ufficialmente giunta al termine ed è tempo per tutti i club di lavorare al futuro. Quasi tutte le big sono pronte a cambiare, tanti cambi in rosa e soprattutto cambio di guida tecnica.in corso, illavora alin difesa (Lapresse) SerieAnewsIlha salutato ufficialmente Stefano Pioli ed è pronto a ripartire, a meno di clamorosi scossoni sarà Pauloil nuovo allenatore. Il tecnico ancora deve essere annunciato e probabilmente verrà ufficializzatoagli inizi di Luglio. Intanto però la società lavora alla prossima stagione e occorre rinforzare la rosa in diversi reparti. La priorità è la punta titolare, serve il sostituto di Olivier Giroud, il francese ha salutato (con il gol) nell’ultima a San Siro contro la Salernitana e ora serve una punta di qualità.