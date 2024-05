Milan niente Roma in Australia per Rafael Leao Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilsi prepara a sfidare lain amichevole in: Daniele Bonera non convoca. Ildella scelta Con la partita contro la Salernitana è terminato il campionato del, ma non la sua stagione. Il 31 maggio a Perth in, infatti, i rossoneri sfideranno lain un’amichevole. Tante le differenze con l’ultima partita di Serie A, a partire dalla panchina dove non ci sarà Stefano Pioli ma Daniele Bonera. In vista della partita sono quindi stati resi noti i convocati: assenti Maignan, Bennacer, Chukwueze, Pulisic e. Mentre i primi tre non sono al meglio della condizione e resteranno in Italia per riposarsi, per quanto riguarda portoghese e l’americano, invece, la situazione è differente. I due non ci saranno per motivazioni personali.