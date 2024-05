Milan Mirante su Fonseca | Allenatore preparato pragmatico e ambizioso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Non vorrei arrivare fino all’età di Buffon giocando ancora, però mi sento bene e quindi quelle seguenti saranno settimane di riflessioni. Ad oggi vorrei continuare ancora, mi sento bene e questa stagione ho avuto anche la possibilità di giocare qualche partita”. Lo ha detto il portiere del, Antonioche a quasi 41 anni non esclude di indossare ancora i guantoni. “Il futuro dipende un po’ dal percorso che ognuno ha fatto, da come ci si sente, da dove si gioca e da come si è affrontato l’ultimo anno calcistico, senza dimenticare l’importanza della motivazione che ti spinge ad andare avanti”, raccontaa Radio TV Serie A con RDS. Rispetto a quando è arrivato,vede oggi un“evoluto eche grazie all’ha migliorato molti giocatori: le ambizioni sono cambiate”.