Milan Mirante | Fonseca è un allenatore che ama giocare a calcio Avrà grandi responsabilità per il post-Pioli

Intervenuto al Club di Sky Calcio di ieri sera, Stefano De Grandis ha parlato del nuovo Allenatore del Milan , con Fonseca in pole pianetamilan

Criscitiello contro ADL: “Oriali a che ti serve Sta consegnando il Napoli a Conte!" - Criscitiello contro ADL: “Oriali a che ti serve Sta consegnando il Napoli a Conte!" - Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia si è espresso così nella puntata odierna di SiCafè: "Conte voleva fare l’allenatore del milan, il milan non gli ha neanche fatto una chiamata e a quel ... tuttonapoli

Dal Portogallo: Conceiçao non sarà più l'allenatore del Porto - Dal Portogallo: Conceiçao non sarà più l'allenatore del Porto - Sergio Conceiçao non sarà più l'allenatore del Porto. L'ex Lazio ... Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato anche alla panchina del milan. corrieredellosport

Conceicao, è finita col Porto: i dettagli - Conceicao, è finita col Porto: i dettagli - È arrivata ora la decisione del tecnico portoghese. Non sarà più l'allenatore del club e ora occhio all'intreccio di mercato: c'entra un'altra squadra. spaziomilan