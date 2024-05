Milan Mattia Caldara è stato il più grande flop della storia? Un dato mette i brividi

(Di lunedì 27 maggio 2024)può essere considerato il piùdel? Un dato sull’ormai ex difensore rossonero mette i brividi L’esordio con una squadra per un calciatore rappresenta un momento importante, il primo passo in quella che sarà una nuova avventura. Per, però, le cose sono andate molto diversamente. Il difensore italiano, infatti, contro la Salernitana ha giocato la sua prima partita con la maglia del… ma anche l’ultima. Acquidal Diavolo cinque anni fa per la bellezza di poco più di 37 milioni di euro dopo una grandissima stagione all’Atalanta,alnon giocherà mai. Una serie infinita di infortuni gravissimi hanno infatti bloccato la sua crescita e il club rossonero ha deciso di smettere di puntare su di lui.

Rientro Caldara in Milan Salernitana: saranno i primi e ultimi minuti del difensore in rossonero - C'è spazio anche per Caldara in Milan Salernitana. Il difensore sostituisce Gabb

