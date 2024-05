Milan incontro con l’agente di Emerson Royal|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-05-27 19:00:00 In attesa di ufficializzare la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, il mercato delinizia a muoversi. Come riferisce Sky Sport, oggi si è presentato nella sede del club rossonero il procuratore diRoyal, esterno destro classe '99 di proprietà del Tottenham. Il calciatore brasiliano è uno degli obiettivi per la fascia per la prossima finestra di trasferimenti, insieme al portoghese in forza al Lille Tiago Santos.AI DETTAGLI PER FONSECA: LA DATA DELL'ANNUNCIOPREZZO ALTO – Quello andato in scena oggi è stato il più classico degli incontri esplorativi per sondare la disponibilità del calciatore, che in quest'ultima stagione al Tottenham ha disputato appena 11 presenze da titolari – in virtù dell'esplosione di Pedro Porro – e medita di trasferirsi altrove per ritrovare continuità.