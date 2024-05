Milan Fonseca sarà il nuovo allenatore | affare fatto i dettagli|Primapagina

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2024-05-27 14:20:00 Arrivano conferme: Ilha scelto il suo, non ci sono più dubbi. È fatta per Paulocon il quali sono stati ultimati anche gli ultimissimi dettagli. Ora manca l’ultimo step che è quello relativo alla firma prevista al rientro dall’impegno amichevole in Australia contro la Roma, in programma il 31 maggio.DETTAGLI– Pauloha preferito accettare la corte delnonostante la proposta del club rossonera sia stata economicamente più bassa rispetto a quella del Marsiglia: triennale a 3 milioni più bonus. Nella sua scelta ha pesato il progetto propostogli, il fascino del club rossonero e la possibilità di esprimersi con una rosa che ben si può adattare, per caratteristiche, ai suoi principi di gioco.

Calcio: Milan a Perth contro la Roma, in panchina Bonera - Calcio: milan a Perth contro la Roma, in panchina Bonera - Probabilmente il prossimo allenatore del milan sarà Paulo fonseca in scadenza di contratto con il Lille con cui, superato dal Brest, ha conquistato il quarto posto in classifica e i preliminari di ... ansa

Ziliani sbotta: "Bravo allenatore, lo trattano come un incapace. Odiosa campagna denigratoria..." - Ziliani sbotta: "Bravo allenatore, lo trattano come un incapace. Odiosa campagna denigratoria..." - In un articolo pubblicato su X e su Substack, Paolo Ziliani si è scagliato così contro i detrattori social di Paulo fonseca, in pole per diventare nuovo allenatore del milan: "fonseca Un incapace. areanapoli

Come giocherà il Milan di Fonseca: dal modulo agli interpreti, ecco tutte le novità - Come giocherà il milan di fonseca: dal modulo agli interpreti, ecco tutte le novità - Il milan e Paulo fonseca sono vicini. Tanto, tantissimo. E questa volta non c’è contestazione che tenga. Perchè anche contro la Salernitana i tifosi rossoneri hanno manifestato il proprio dissenso, ma ... tag24