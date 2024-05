Milan Condò | Fonseca? De Zerbi avrebbe scaldato di più la piazza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-20 Si risblocca Milano da tre con Napier. 26-20 Appoggia Massinburg, siamo quasi a metà secondo quarto . Fallo tecnico contro Mirotic, che dopo il canestro si gira e dice qualcosa con tanto di gesto aggiuntivo contro Cobbins, al quale viene assegnato a ... oasport

Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 38giornata - ... Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Serie A, la programmazione di oggi Sabato 25 maggio ore 18.00: Juventus - Monza su ZONA DAZN ore 20.45: Milan - Salernitana su ZONA ... sport.sky

I migliori della serie A: nelle nomination solo due dell'Inter, tra i bomber non ci sono né Lautaro né Thuram - Attaccanti : Dybala (Roma), Rafa Leao (Milan), Vlahovic (Juventus). Under 23 : Bellanova (Torino), ... è ufficiale Motta lascia il Bologna, ora è ufficiale 10 in Condò: buoni e cattivi del campionato , ... repubblica