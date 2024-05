Milan Behrami | Pioli ha riportato il Diavolo dove merita di stare

L’ex centrocampista, tra le altre, della Lazio Valon Behrami ha ipotizzato tre rinforzi per il Milan . In attacco Zirkzee, in difesa ... pianetamilan

Behrami: “Internazionalità Bastoni, alti livelli. Dimarco, serve passo in più. Mkhitaryan alla Giroud” - behrami: “Internazionalità Bastoni, alti livelli. Dimarco, serve passo in più. Mkhitaryan alla Giroud” - L'ex calciatore ha detto la sua sugli interisti convocati nella Nazionale da Spalletti e si è soffermato su Mkhitaryan ... fcinter1908

Milan, Giroud parole al miele: “Sul punto di piangere. Quasi 50 gol…” - milan, Giroud parole al miele: “Sul punto di piangere. Quasi 50 gol…” - Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato a 'milan TV' dopo milan-Salernitana, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2023-2024 che si è svolta allo stadio di 'San Siro' a milano. Ecc ... informazione

Behrami: «Complimenti al Milan per le emozioni che hanno fatto vivere con la cerimonia. Su Kjaer…» - behrami: «Complimenti al milan per le emozioni che hanno fatto vivere con la cerimonia. Su Kjaer…» - Valon behrami ha parlato a DAZN nel post-partita di milan Salernitana. PAROLE – «C’è da fare il complimento al milan per aver fatto vivere emozioni incredibili a giocatori come Kjaer che magari negli ... milannews24