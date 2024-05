Milan a Perth contro la Roma ci sarà Daniele Bonera in panchina

(Di lunedì 27 maggio 2024) Congedato Stefano Pioli e in atttesa di nominare il suo sostituto, che con ogni probabilitàPaulo Fonseca, ilsi appresta a partire per l’Australia in vista dell’amichevolelain programma a. A guidare la formazione rossonera in terra Down Under ci. Questo l’elenco dei convocati: portieri: Nava, Sportiello, Torriani; difensori: Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Jimenez, Simic, Terracciano, Thiaw, Tomori; centrocampisti: Adli, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Reijnders, Zeroli; attaccanti: Giroud, Jovic, Okafor. SportFace. .

La stagione di Roma e Milan non finirà con le partite contro Empoli e Salernitana di domenica sera in campionato. Le due squadre infatti voleranno in Australia per un’amichevole in programma a Perth il prossimo 31 maggio, non una data qualunque: trent’anni fa esatti infatti Agostino Di Bartolomei, ... sportface

