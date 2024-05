Mike Tyson malore in volo | nausea vertigini cosa è successo

Jake Paul e Mike Tyson si sono ritrovati faccia a faccia in conferenza e non sono mancati i momenti di tensione. Grandi provoca zioni da parte dell'ex youtuber, con Iron Mike che non si è scomposto.Continua a leggere fanpage

Ieri all’iconico Apollo Theatre di New York, the Problem Child, Jake “El Gallo de Dorado” Paul (9-1, 6 KO) e the Baddest Man on the Planet Mike Tyson (50-6, 44 KO) si sono incontrati per la prima volta faccia a faccia da quando Netflix e Most Valuable Promotions (MVP) hanno annunciato il loro ... spettacolo.periodicodaily