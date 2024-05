Mike Tyson malore in volo | nausea vertigini cosa è successo

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Per fortuna si è ripreso alla grande" fanno sapere dal suo staffinper. "Ha avuto una fortissimae dellemezz'ora prima dell'atterraggio a Los Angeles da Miami. Per fortuna il team medico è intervenuto subito, ha avuto il riacutizzarsi di un'ulcera. Per fortunasi è ripreso alla .

(Adnkronos) – malore in volo per Mike Tyson . "Ha avuto una fortissima nausea e delle vertigini mezz'ora prima dell'atterraggio a Los Angeles da Miami. Per fortuna il team medico è intervenuto subito, ha avuto il riacutizzarsi di un'ulcera. Per fortuna Mike si è ripreso alla grande" spiegano dallo ... periodicodaily

