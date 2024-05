Migranti | Silvestri M5S ' destra non ne parla più totale fallimento'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "I giornalisti de La 7 sono vittime del fatto che Meloni non ha contenuti da portare, se non effimeri. Avete notato che in queste europee lanonpiù di immigrazione? È perché il loro operato è un disastroe i fallimentari accordi in Albania, che ci costano un sacco di soldi, lo dimostrano". Così a Tagada', su La 7, Francesco, capogruppo M5S alla Camera.

Roma, 25 maggio 2024 – Sul concetto di fondo Giuseppe Conte , presidente del M5S, non ha dubbi: "Noi siamo quelli che vogliono più Europa e non meno". Ma il punto, spiega l’ex premier, è "che tipo di Europa vogliamo". E qui sciorina le differenze: "La nostra Europa non è quella della corsa al ... quotidiano

