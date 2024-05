Migranti centri in Albania | è giallo sulla giurisdizione braccio di ferro con Bonelli per l’ingresso all’hotspot di Schengjin Ma alla fine riesce a entrare

«Non ho cambiato idea né ho dato un’intervista» dice il premier albanese Edi Rama che smentisce le sue dichiarazioni apparse su Repubblica su un presunto pentimento relativo ai due centri per i rimpatri previsti nel suo Paese in accordo con il governo Meloni. In un lungo post su X, Rama conferma ... open.online

Salvo Foresta nominato Commissario Straordinario Ipab Residence” Marino” a Trapani - Salvo Foresta nominato Commissario Straordinario Ipab Residence” Marino” a Trapani - Gia nel 2014 il residence Marino, ex Ipab di Trapani, è stato trasformato in un centro di accoglienza per migranti. Gli anziani ospitati sono andati via per far posto ai migranti. Dal 2018 andati via ... livesicilia

Il Ce.Sto e i Giardini Luzzati: nel centro storico di Genova un cuore pulsante di dialogo, eventi e riqualificazione urbana - Il Ce.Sto e i Giardini Luzzati: nel centro storico di Genova un cuore pulsante di dialogo, eventi e riqualificazione urbana - Un cuore pulsante, una piazza da cui sono nati progetti, iniziative e attività che rendono il centro storico un luogo luminoso in cui vivere ... mentelocale

Elezioni europee. Telefono Azzurro: “Mettere al centro i diritti dei minori” - Elezioni europee. Telefono Azzurro: “Mettere al centro i diritti dei minori” - Mercoledì 29 maggio, a Roma, l’organizzazione presenterà il manifesto lanciato dalla coalizione #VoteforChildren composta da 23 organizzazioni per i diritti dell’infanzia. Obiettivo: chiedere ai candi ... redattoresociale