Migliori Antivirus gratis del 2024 per PC

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per proteggere i nostri computer possiamo affidarci all'integrato in Windows per una protezione di base, senza fronzoli, buona anche se con qualche limitazione. Volendo migliorare la sicreuzza del PC, dovremmo sostituire Windows Defender e instalalre undi terze parti, dotato di un maggior numero di moduli di sicurezza e in grado di fermare anche le minacce più avanzate. Per fare una valutazione deiper PC Windows ci possiamo fidare dei test e delle recensioni di siti specializzati come AVTest e AV Comparatives. LEGGI ANCHE: Si dovrebbe pagare per un? Cosa deve avere un ottimoDire che unè il migliore in assoluto non è facile, visto che molto dipende da cosa cerchiamo come alternativa reale a Windows Defender (l'integrato in Windows).