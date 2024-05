Michele Sepe | ‘La lotta alla criminalità non ha colore politico’

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il candidato sindaco: ‘I cittadini meritano scelte chiare e nette: teniamo fuori dal Comune chi ha macchiato la nostra città’ “Il contrastoorganizzata non hapolitico: ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Ben venga l’attenzione del Prefetto e degli organi competenti in occasione del voto dell’8 e 9 giugno. San Giuseppe Vesuviano merita rispetto!” – dichiara il candidato sindaco. “San Giuseppe ha già pagato troppe volte le scelte scellerate di una malapolitica. Teniamo fuori dal Comune chi ha macchiato la nostra città. Solo attraverso un impegno comune e incisivo possiamo preservare l’integrità del nostro sistema democratico e ristabilire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni” – continua il candidato, sostenuto da PD, M5S, CDU e dalle liste civiche Libera, Noi Scalesi e Noi per San Giuseppe Vesuviano.