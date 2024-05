Michael Schumacher poco fa la scelta definitiva | c’entra la sua famiglia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 27 maggio 2024), è arrivata la decisionegiustamente ladel pilota tedesco che ha letto un’intervista totalmente inventata. Ecco la ricostruzione Da quel maledetto incidente sugli scii di notizie suse ne hanno pochissime. Lasi è rintanata nel silenzio e ha chiesto dal primo momento privacy. Che non tutti hanno dato nel corso di questi anni, e l’ultima uscita ha fatto scattare anche la denuncia.(Lapresse) – Ilveggente.itLa rivista tedesca di gossip Die Aktuelle nel 2023, aveva pubblicato in copertina – si legge su Vanity Fair – un'”intervista” a. Domande e risposte ovviamente non vere ma che erano state create con l’intelligenza artificiale. Una situazione che evidentemente, e anche giustamente aggiungeremmo noi, non è proprio andata giù alladel campionissimo tedesco che ha fatto la storia di questo sport e che i tifosi della Ferrari non hanno mai dimenticato, che ha deciso di fare causa al giornale.