Mia figlia cammina sulle punte dei piedi | è un problema?

Salve dottoressa, la mia bambina ha due anni e mezzo e cammina in punta di piedi . Mi sembra proprio che non appoggi bene la pianta a terra: potrebbe essere un problema da risolvere? Non so se sia solo il suo specifico modo di cammina re… La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo “Mia figlia ... gravidanzaonline

Sedicenne abbandonata sul Grande Raccordo Anulare dalla madre: aveva preso un insufficienza a scuola - Sedicenne abbandonata sul Grande Raccordo Anulare dalla madre: aveva preso un insufficienza a scuola - camminava da sola lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Così gli agenti della polizia locale hanno trovato una 16enne, che la madre aveva costretto ... fanpage

Carinzia Slow Trail, le esperienze da non perdere. Cosa fare, vedere e mangiare in un weekend, all'insegna dell'andamento lento - Carinzia Slow Trail, le esperienze da non perdere. Cosa fare, vedere e mangiare in un weekend, all'insegna dell'andamento lento - Il trend dei mesi estivi Sarà la vacanza slow, da assaporare lentamente con tutti i sensi. In un’epoca dove i ritmi di vita si fanno sempre più frenetici, la Carinzia, ... ilmessaggero

Furti ai bar di Terni e Arrone, incastrata la banda di ladri ‘rimasta a piedi’ - Furti ai bar di Terni e Arrone, incastrata la banda di ladri ‘rimasta a piedi’ - Era la notte fra il 17 e il 18 settembre 2023, quando si verificarono due episodi di effrazione in danno di altrettanti bar, uno a Terni e l’altro ad Arrone, tra le 2.00 e le 4.00. Nelprimo caso la pr ... umbria24