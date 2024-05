Meteo Lombardia dopo una domenica soleggiata tornano grandine e nubifragi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) La tregua è finita.unae in prevalenza asciutta, con temperature in rialzo, secondo quanto prevede 3Bl’inizio della settimana riporterà ininstabilità,. Già da lunedì sera la regione tornerà ad essere interessata da rovesci e temporali, seguiti da un leggero miglioramento tra la serata di martedì e le prime ore di mercoledì. Nella seconda parte di settimana però, è molto probabile una nuova fase di instabilità. Le temperature guadagneranno qualche grado e si assesteranno nelle massime intorno ai 25-27°C nelle giornata soleggiate e sui 22-23°C in quelle instabili. Lunedì 27 maggio La settimana, fin dal mattino di lunedì, si apre all’insegna di nubi foriere di pioggia o acquazzoni che si riverseranno in serata.