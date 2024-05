Meteo l’estate si fa aspettare | un’altra settimana tra pioggia e temporali

(Di lunedì 27 maggio 2024)si fa attendere. Laappena iniziata sarà caratterizzata ancora da diversi, in alcuni casi anche intensi con rischi di grandinate e nubifragi. Le previsioniper i prossimi giorni del Il.it partono dalle piogge e iattesi per oggi, lunedì 27 maggio, soprattutto nel Nord-Ovest. Da martedì 28 il maltempo si estenderà anche alle altre regioni del Nord e ai settori adriatici, con piogge e un calo delle temperature. Mercoledì 29 invece la situazione dovrebbe leggermente migliorare, pur restando instabilità sui rilievi alpini e su alcuni tratti della dorsale appenninica. Ildella: cosa succede da giovedì Giovedì 30 e venerdì 31 maggio è attesa una nuova ondata di maltempo in Italia. I fenomeni potrebbero essere anche molto intensi, con forti colpi di vento e grandinate attesi in alcune zone.

