(Adnkronos) – Il maltempo allenta la presa sull’Italia ma non molla del tutto. Gli effetti della pi oggi a caduta negli ultimi giorni si fanno sentire anche oggi : mercoledì 22 maggio è un’altra giornata caratterizzata dall’ allerta rossa in Veneto per rischio idrogeologico: riflettori accesi sui ... ildenaro

(Adnkronos) – Il maltempo allenta la presa sull'Italia ma non molla del tutto. Gli effetti della pi oggi a caduta negli ultimi giorni si fanno sentire anche oggi : mercoledì 22 maggio è un'altra giornata caratterizzata dall' allerta rossa in Veneto per rischio idrogeologico: riflettori accesi sui ... webmagazine24

Meteo: Temporali e Grandine in arrivo nelle Prossime Ore, il peggio tra la serata e la notte; i dettagli - meteo: Temporali e Grandine in arrivo nelle Prossime Ore, il peggio tra la serata e la notte; i dettagli - Nemmeno il tempo di godersi un po' di sole ed ecco che le prossime ore ... in transito poi nella serata e prima parte della notte verso l'alto veneto e gran parte del Friuli Venezia Giulia. Anche sull ... ilmeteo

Maltempo, torna l’allerta gialla per temporali - Maltempo, torna l’allerta gialla per temporali - La Protezione Civile del veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, con un aggiornamento valido dalle ore 16 di oggi, 27 maggio, alla ... mattinopadova.gelocal

Meteo in Veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora - meteo in veneto e Fvg, le previsioni. Nuova ondata di maltempo fino alla fine di maggio. In arrivo temporali, grandine e vento di Bora - Dal pomeriggio/sera fino al pomeriggio/sera di martedì 28 maggio è previsto in veneto tempo a tratti instabile con precipitazioni sparse con rovesci e temporali, anche intense e localmente consistenti ... ilgazzettino