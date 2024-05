Meteo | domani allerta gialla in 8 regioni per il maltempo dalla Lombardia alla Calabria

Per la giornata di domani , Lunedì 27 maggio 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico e temporali .Continua a leggere fanpage

Maltempo con temporali al Nord, allerta meteo gialla in 10 regioni per la giornata di domani , martedì 28 maggio . Attese precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, che si sposteranno gradualmente dal settore occidentale verso la Lombardia e il ... fanpage

Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo: le previsioni per la giornata di martedì - Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo: le previsioni per la giornata di martedì - Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo per la giornata di domani (martedì 28 maggio). Secondo i meteorologi di 3bmeteo, nella giornata di domani, sulla regione ci sarà una circolazione ... chietitoday

Domani allerta gialla per temporali per tutto il giorno - domani allerta gialla per temporali per tutto il giorno - occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Oltre a Parma, allerta gialla nelle provincie di Piacenza, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, ... gazzettadiparma

Allerta Meteo: temporali previsti sulla Puglia per domani - Allerta Meteo: temporali previsti sulla Puglia per domani - BARI - La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne, a partire dalle ore 08:00 del 28 maggio ... giornaledipuglia