Metaverso per il canottaggio | ecco Hairemi Un progetto di Protom per l’Agenzia Spaziale Europea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sfidarsi in una gara diin streaming, e fuori dall’acqua. Grazie all’innovazione tecnologica oggi è possibile. È quello che realizza il, sviluppato perdain collaborazione con la Federazione Italianae la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La singolare e innovativa gara sportiva si disputerà martedì 28 maggio alle ore 10,00 e vedrà protagonisti gli alunni del Liceo Giordano Bruno di Arzano (Na) e dell’Istituto Comprensivo Statale Minniti di Napoli. Ilha consentito di sviluppare un vero e proprio sistema “e-sport” legato ad un ambiente di simulazione per il, che consiste in un vogatore innovativo che adotta una tecnologia aptica, connesso ad un ambiente multiplayer di realtà virtuale.