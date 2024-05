Mercoledì arriva in città Carolina Morace

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sarà in(foto), capolista M5s alle elezioni europee.arriverà al campo sportivo Chiavacci in via del Purgatorio alle 15,45 dove incontrerà le atlete e i dirigenti del calcio femminile pratese. "Parleremo di politiche giovanili e di diritti civili nello sport. Sono felice ed orgoglioso di accogliere nella nostra, una sportiva di successo nel panorama calcistico femminile internazionale che è venuta a trovare le giovani calciatrici di Prato", sottolinea il coordinatore provinciale M5s e candidato Carmine Maioriello. Aggiunge la capolista pentastellata Chiara Bartalini: "Lo sport deve diventare sempre più strumento di crescita, inclusione, spirito di gruppo".

