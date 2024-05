Mercedes Moné raggiante dopo la vittoria del titolo TBS | La AEW è una vera alternativa alla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024) Durante la Media Scrum post-Double or Nothing,ha voluto ringraziare pubblicamente Tony Khan e la AEWlaottenuta in PPV ai danni di Willow Nightingale, che le ha regalato il TBS Championship al debutto in un match ufficiale. La CEO ha affermato che “la AEW è una grandissimaWWE dove fare del grandissimo wrestling“, parlando inoltre del suo debutto “ritardato” per volere del boss AEW in persona. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni più importanti di stanotte: “Io e Tony abbiamo discusso per diverso tempo, nessuno sa nemmeno quando ho firmato per la AEW. Ad inizio anno anno ci siamo visti, abbiamo discusso e firmato l’accordo, discutendo del luogo adatto per debuttare. Stavamo parlando proprio di questo quando abbiamo deciso per il 13 al TD Garden di Boston, è stato subito chiaro che fosse il luogo adatto.