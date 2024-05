Mercato | sorpreso con la droga Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024)con la. La Polizia di Stato arresta 23enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nella mattinata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo Ciccone hanno notato una persona che, in cambio di denaro, ha consegnato un involucro ad un soggetto che si è allontanato frettolosamente. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 0,20 grammi e 865 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dell’attività delittuosa perpetrata.