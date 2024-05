Mercato Napoli - Lukaku e non solo | svelata la lista della spesa di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilè pronto ad attuare una rivoluzione per il gruppo squadra. Le ultime sulle possibili richieste di Antonio. La stagione delè stata molto deludente. Nell’ultimo match contro il Lecce, la squadra non è riuscita ad ottenere la vittoria facendo scatenare l’ira dei tifosi presenti allo stadio. Propria dalla due Curve sono arrivati segnali importanti, con lastazione che chiedeva la cessione di tutti i protagonisti. Ad unanno dallo scudetto, i calciatori si son sentiti “appagati”, non riuscendo mai a dimostrare il proprio potenziale. A farne le spese è stato ovviamente il club, il quale ha concluso il campionato al decimo posto in classifica. Tutto ciò, non ha di certo soddisfatto Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, da diversi mesi starebbe pensando ad una mini rivoluzione che andrebbe a colpire anche i cosiddetti “big”.