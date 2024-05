Mercato allenatori | il punto su Napoli Milan e Juventus

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 maggio 2024) Forse mai come in questa stagione ilsi preannuncia più incandescente di quello giocatori. Se alcune big, come Inter, Lazio e Roma confermeranno la propria guida tecnica, non sarà così perche si preparano ad annunciare i loro futuri timonieri.-CONTE, CI SIAMO Per riscattare una stagione disastrosa, lontana parente di quella precedente chiusa con la conquista dello scudetto, i partenopei hanno scelto Antonio Conte, il più vincente degliitaliani, per rilanciarsi in grande stile. La trattativa è già ben avviata sulla base di un contratto triennale a 6,5 milioni più bonus. Il tecnico salentino, dopo un anno sabbatico, si è quindi convinto della bontà del progetto azzurro ILHA SCELTO FONSECA Per raccogliere l’eredità di Stefano PIoli, i rossoneri hanno individuato nel portoghese Paulo Fonseca il profilo giusto.