Meloni torna a Caivano | io leggo i dati record sulla mortalità e proprio non riesco a festeggiare

(Di lunedì 27 maggio 2024) Festeggiamo il ritorno della premier Giorgiache martedì inaugurerà la nuova piscina comunale messa a disposizione dei 37mila abitanti die del Parco Verde. Il 21 maggio scorso Istat ha pubblicato inazionali, aggiornati al 2021 e comprensivi di tutto il periodo di epidemia da Covid 2019, dievitabile (e non evitata per tutta una serie di motivi) non solo da inquinamento ambientale. Questisono stati anticipati solo ed unicamente su questo blog in occasione della diatriba fuori luogofrangia di Padre Maurizio Patriciello. Non abbiamo mai avuto dal Dopoguerra ad oggicosì negativi in Provincia di Napoli e Caserta. Mai avevamo avuto una così trasparente, chiara ed esaustiva comunicazione da Enti statali come Istat e Società Italiana di Epidemiologia.