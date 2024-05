(Di lunedì 27 maggio 2024) Il presidenzialismo «era la nostra proposta iniziale, poi quando abbiamo aperto il dialogo l'opposizione i partiti di opposizione ci hanno detto tutti che per loro il punto di partenza per qualsiasi dialogo era non toccare il presidente della Repubblica. Per questo abbiamo presentato una riforma che ottiene comunque i due grandi obiettivi che ci diamo : rimettere la scelta nelle mani dei cittadini,.

ROMA – “Ho sentito dire che non abbiamo argomenti… in verità non solo abbiamo argomenti, ma avevamo proposte. Che abbiamo portato un anno fa la prima volta che il governo ci ha convocato per parlare di riforme istituzionali che, vi informo, è stata anche l’ultima”. Lo ha detto la segretaria Pd ... lopinionista

Roma - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen , in un'intervista esclusiva all'ANSA durante la sua visita a Roma per la campagna per le elezioni europee, sottolinea l'importanza di un' ampia coalizione pro-europea per affrontare le sfide del continente. "Abbiamo davanti sfide ... abruzzo24ore.tv

La presidente della Commissaria europea uscente, Ursula von del Leyen , in visita a Roma in piena campagna elettorale, non cade nel tranello in cui vorrebbero tirarla i socialisti europei e la segretaria del Pd Elly Schlein. Nessuna “conventio ad excludendum” con alcun partito. Nessun “arco ... secoloditalia

Europee, Meloni: "Ue faccia meno cose e le faccia meglio" - Europee, meloni: "Ue faccia meno cose e le faccia meglio" - Così la premier Giorgia meloni, ospite di 'Giù la maschera' su Rai Radio 1 ... "Noi eravamo per il presidenzialismo, poi quando abbiamo aperto il dialogo l'opposizione ci ha detto che per loro non ... adnkronos

Meloni sul premierato: "Gli italiani devono decidere da chi essere governati" - meloni sul premierato: "Gli italiani devono decidere da chi essere governati" - Il presidente del Consiglio ospite a Radio 1 ha parlato della riforma istituzionale e anche delle elezioni europee: ""Non cerco compromessi, cerco di cambiare qualcosa che non funziona" ... gazzettadelsud

L’agenda di Meloni: priorità e strategie per un’Europa di centrodestra - L’agenda di meloni: priorità e strategie per un’Europa di centrodestra - La premier in un’intervista su Rai3, espone il suo obiettivo di costruire una nuova maggioranza dopo le Europee e affronta temi cruciali come MO e Ucraina ... theitaliantimes