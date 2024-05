Meloni sul Pnrr | Italia prima per gli obiettivi raggiunti

Prefettura di Ascoli Piceno, insediamento della 'cabina di coordinamento' per il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR - Prefettura di Ascoli Piceno, insediamento della 'cabina di coordinamento' per il monitoraggio su base territoriale degli interventi del pnrr - La “ cabina di coordinamento ” per il monitoraggio su base territoriale degli interventi del pnrr, istituita dal Prefetto di Ascoli Piceno, ha partecipato alla riunione di insediamento dell’anzidetto ... picusonline

MELONI: 10 MLD PER SICILIA. ZES UNICA GRANDE OPPORTUNITA’ PER SUD (RIEPILOGO) – (2) - meloni: 10 MLD PER SICILIA. ZES UNICA GRANDE OPPORTUNITA’ PER SUD (RIEPILOGO) – (2) - Roma, 27 mag - Il premier sottolinea infine in merito alla Zona unica speciale per il mezzogiorno: “Abbiamo investito 2 miliardi, che penso sia una grande occasione per l’Italia, aver spuntato questo ... 9colonne

Pnrr, Meloni: per la Commissione Ue l'Italia è al top per l'attuazione - pnrr, meloni: per la Commissione Ue l'Italia è al top per l'attuazione - Roma, 27 mag. (askanews) - "Sono molto fiera del lavoro che abbiamo fatto sul pnrr. Ricordo le polemiche di chi diceva che con il governo meloni si sarebbero disperse le risorse, a maggior ragione se ... quotidiano