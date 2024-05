Meloni spinge per un' Europa diversa | Voglio cambiare l' Ue così non funziona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giorgiastila il piano per l'che verrà. Ospite di 'Giù la maschera', su Radio 1 Rai, il presidente del Consiglio ha parlatoin vista dell'avvicinamento alle elezioni continentali: “Oggi c'è il margine per costruire una maggioranzaal Parlamento europeo, e per politiche diverse. Se le cose non dovessero andare, io ho già dimostrato che con buon senso l'Italia può fare da capofila su molte politiche. Penso che l'debba soprattuttonelle proprie priorità, la sfida è un'che si occupi di molte meno cose rispetto a quanto ha fatto in questi anni, regolando cose minime della vita dei cittadini. Si deve tornare a un principio di sussidiarietà per cui l'fa meno cose e le fa meglio. Sarebbe un cambio di passo di cui l'beneficerebbe, ed è quello cheno i conservatori europei.