Meloni |   Nuova idea di sviluppo nel Mezzogiorno  Investimenti per quasi 7 miliardi

Un patto da 6.8 miliardi di euro, con 580 interventi previsti e gli investimenti maggiori in direzione di ambiente e infrastrutture (Ponte sullo stretto in primis): è ufficiale la stipula dell’accordo sui Fondi sviluppo e coesione tra il governo regionale e quello nazionale, alla presenza della ... secoloditalia

«Questo è l’accordo finanziariamente più significativo che abbiamo sottoscritto, anche per questo la gestazione ha richiesto più tempo. Si tratta di risorse ingenti, bisognava garantire rendicontazione di tutte le risorse della precedente programmazione». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni , in ... gazzettadelsud

Meloni "Investimenti complessivi per 10 miliardi in Sicilia" - meloni "Investimenti complessivi per 10 miliardi in Sicilia" - "La Commissione europea dice che l'Italia è al top, è la prima nazione nella realizzazione delle riforme e degli obiettivi del Pnrr", le parole di Giorgia meloni… Leggi ... informazione

Accordo con la Sicilia da 6,8 miliardi - Accordo con la Sicilia da 6,8 miliardi - Siglato l’accordo per l’assegnazione di 6,8 miliardi del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) alla Sicilia. Oggi, lunedì, a Palermo la firma congiunta ... ilsole24ore

Conte “M5s costruttore di pace, in Italia ci stanno portando in guerra” - Conte “M5s costruttore di pace, in Italia ci stanno portando in guerra” - CAGLIARI (ITALPRESS) – “Ci hanno detto che la guerra era la strategia inevitabile, ci hanno dileggiati. Ma noi ci battiamo per dire no a più armi, no a questo conflitto dagli esiti imprevedibili. Da n ... grandangoloagrigento