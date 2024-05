(Di lunedì 27 maggio 2024) La premier striglia Stoltenberg e Macron: "Parole irresponsabili per qualche voto". Crosetto: "Aiuti con l'obiettivo tregua". La Lega si smarca: censura alla Nato in Aula.

Chissà cosa penserebbe il compianto Sergio Saviane della «mistica del lamento» che si officia quotidianamente in certi programmi televisivi e sui giornali di sinistra circa le presunte censure di "Telemeloni". Prendiamo per esempio il programma Chesarà, condotto da Serena Bortone nel fine settimana ... iltempo

Meloni e Schlein parlano di tutto e di più ma dell’Europa nemmeno per sogno: l’esatto contrario di quanto avviene in Francia - meloni e Schlein parlano di tutto e di più ma dell’Europa nemmeno per sogno: l’esatto contrario di quanto avviene in Francia - La campagna elettorale francese è dominata dai grandi tempi europei, quella italiana è, al contrario, arroccata sui temi nazionali. Così l'Italia resta l'Italietta e non deve meravigliarsi se si conda ... firstonline.info

Meloni: "Noi sempre con l'Ucraina. Ma serve una prudenza maggiore" - meloni: "Noi sempre con l'Ucraina. Ma serve una prudenza maggiore" - La premier striglia Stoltenberg e Macron: "Parole irresponsabili per qualche voto". Crosetto: "Aiuti con l'obiettivo tregua". La Lega si smarca: censura alla Nato in Aula ... ilgiornale

Meloni, Schifani firmano l'accordo per i soldi alla Sicilia a pochi giorni dal voto - meloni, Schifani firmano l'accordo per i soldi alla Sicilia a pochi giorni dal voto - Con la solennità del Teatro Massimo di Palermo come sfondo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e la premier Giorgia meloni si apprestano oggi a firmare il nuovo Accordo di Coesion ... tp24