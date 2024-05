Meloni le porto la sedia! Solo 19 minuti! | sceneggiata di Parenzo ansimante è impazzito anche lui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) A ventiquattro ore di distanza, continua a tenere banco il videomessaggio di Giorgiainviato a La7, sessanta secondi di appello elettorale in vista delle europee. Un videomessaggio in cui il premier ha rifilato una stoccata alla rete, rivolgendosi ai suoi telespettatori, ricordando come non ci si incontri da parecchio tempo e ciò nonostante tutti i pericoli paventati dai vari conduttori a causa del governo in carica ("deriva autoritaria", "catastrofe economica") non si siano concretizzati, ovviamente. Il video, come è noto, ha fatto imbestialire Corrado Formigli, il quale ha parlato di "un insulto a milioni di italiani" (ma quale?). Bene, lo stesso video dà lo spuntoa Davidper una sorta diproposta all'apertura della puntata de L'aria che tira di oggi, lunedì 27 maggio.