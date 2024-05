Meloni in Prefettura a Roma per Cabina coordinamento Pnrr

(Di lunedì 27 maggio 2024) La premier Giorgiaè giunta alladiper presiedere la prima riunione delladi. Alla riunione a Palazzo Valentini partecipano anche il prefetto della Capitale Lamberto Giannini, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, quello dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco diRoberto Gualtieri, il governatore del Lazio Francesco Rocca, e in videocollegamento tutti gli altri prefetti. Le cabine disono state istituite presso le varie Prefetture dal decreto 19/2024, per la definizione del piano di azione per l'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalnonché per il monitoraggio. .

