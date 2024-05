Meloni e il redditometro | cronaca completa di una figura di merda

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nell’ultima settimana gli appassionati di cinepanettoni hanno potuto riassaporare i fasti di “Vacanze di Natale” e “Natale sul Nilo” grazie alla vicenda del, che per i suoi risvolti farseschi e per la vis comica dei protagonisti sarà ricordata come uno degli omaggi più riusciti al talento drammaturgico di Neri Parenti e dei fratelli Vanzina. Anche ai frequentatori dei social più disattenti non sarà sfuggita la grande querelle di questi giorni, tutta incentrata sul ritorno – poi stoppato – del famigerato strumento che consente all’Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo del contribuente passando al setaccio le spese sostenute da quest’ultimo in un determinato periodo d’imposta: in questo modo il fisco può confrontare il reddito dichiarato dal cittadino con il suo stile di vita e stabilire, quindi, quali sono le tasse giuste da pagare.