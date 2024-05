Meloni contro La7 | Il voto non lo decidono i salotti radical chic Mentana | Venga al confronto con Schlein - VIDEO

(Di lunedì 27 maggio 2024) GiorgiaLa7, su La7. La rete ha mandato in onda uno spot elettorale della premier, nella quale quest'ultima, nel suo spazio autogestito, ha punzecchiato l'emittente: "Cari telespettatori di La7, non ci si vede da un po', spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriv .

Giorgia Meloni continua a ripeterlo, ma probabilmente non ci crede neanche lei. Una nuova maggioranza al Parlamento europeo senza i Socialisti è quasi impossibile, eppure per la presidente del Consiglio è uno dei messaggi più ricorrenti di questi ultimi giorni di campagna elettorale. contro ... lanotiziagiornale

Pioggia di soldi in Sicilia, opposizioni attaccano Meloni e Schifani “Fondi solo a sindaci amici” - Pioggia di soldi in Sicilia, opposizioni attaccano meloni e Schifani “Fondi solo a sindaci amici” - I gruppi di PD, M5S e Sud Chiama Nord commentano l'accordo fra la premier Giorgia meloni e il presidente Renato Schifani sui fondi FSC ... blogsicilia

Gli attacchi a Rafah sono "terribili" e Gaza è "l'inferno in terra" - Gli attacchi a Rafah sono "terribili" e Gaza è "l'inferno in terra" - Funzionari di Gaza affermano che 40 persone sono state uccise negli attacchi aerei israeliani contro un campo che ospitava palestinesi sfollati vicino a Rafah, nella parte meridionale della Striscia ... globalist

La precisazione di Stoltenberg sulle armi contro la Russia: decidono gli Stati non la Nato - La precisazione di Stoltenberg sulle armi contro la Russia: decidono gli Stati non la Nato - In Italia la proposta di Stoltenberg non è piaciuta affatto. "Prudenza" chiede Giorgia meloni, e altri toni ancora più netti sono arrivati dal ministro degli Esteri Tajani, quanto il ministro della ... tg.la7