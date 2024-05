Meloni C' è margine per costruire una maggioranza diversa in Europa

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l'debba soprattutto cambiare le proprie priorità, penso che debba tornare a un principio di sussidiarietà dove fa meno cose ma le fa meglio. Oggi c'è ilperunanel Parlamento europeo e quindi un'che faccia politiche diverse. Ho già dimostrato che le cose si possono cambiare con coraggio e buon senso, un'Italia che sa assumere il suo ruolo, che non va a rimorchio degli altri può fare da capofila su molte questioni, può indicare la rotta all'Ue”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, a “Giù la maschera” su Rai Radio1.“Penso che l'Italia sia tornata centrale e noi dovremmo essere contenti di questo, possiamo fare la differenza, siamo gli unici come conservatori che possono portare a un cambio di passo.

