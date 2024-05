Mellone a Da noi… a ruota libera | cosa vedremo in tv questa estate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Angelo, Direttore Intrattenimento e Day Time della Rai, è stato ospite a 'Da', il talk show della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini, per parlare delle novità che ci saranno nell'ormai alle porte. Il giornalista, conduttore e scrittore è partito in primis da una serie di ricordi. C'è quello di Mike Bongiorno, "numero uno in tutto, un pioniere in qualsiasicon la sua esperienza americana - spiega-. Lui era un grande amante di viaggi, fosse stato nostro contemporaneo sarebbe stato un gran conduttore di programmi di territorio. Conosceva gli italiani, ha cambiato il costume e il loro modo di pensare, l'immaginario di tutti". Quindi, Gigi Proietti: "L'ho stalkerizzato per un anno per fargli fare un varietà, alla fine penso di averlo preso per sfinimento.